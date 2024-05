Cada vez son más los colombianos que, sobre su mesa, sirven platos con bagre basa, una especie invasora, proveniente de Asia, que se está convirtiendo en el pescado preferido de muchas personas que desconocen los riesgos que acarrea consumirlo.

Y es que se debe partir de que la producción de este pez está prohibida en Colombia, pues su presencia pone en riesgo al ecosistema acuático en donde se produce y su demanda solo incentiva a que más personas cultiven ilegalmente este animal.

La prohibición deriva de las enfermedades que esta especie acuática puede transmitirle a la fauna nativa del territorio, ya que, según El Colombiano, hay más de 30 bacterias y 40 tipos de hongos asociados a este pez en el país que pueden ser transmitidas a especies endémicas.

El problema es que, luego de que se hizo esta prohibición en 2014, el consumo de este pescado, contrario a lo que se esperaba, empezó a crecer exponencialmente hasta convertirse en el más comido de ciudades como Medellín o Pereira según datos revelados por el medio antioqueño.

La venta de este producto ya se ha extendido por ciudades como Bogotá (en donde su demanda representa el 26 % del total de pescados del mercado), Cali, Bucaramanga, Pereira o Barranquilla, y hasta algunos afirman que se puede conseguir por redes sociales.

El problema radica en que, al tratarse de un pescado cuya producción es ilegal en Colombia, esta suele hacerse bajo malas condiciones y sin los debidos controles de salubridad, por lo que los consumidores no tendrían garantía sobre la producción, el cuidado y las condiciones de este producto.

Esto despierta preocupación en el país, pues su consumo podría convertirse en un foco de enfermedades debido a los pocos controles que tiene el bagre basa. Frente a este escenario, según el diario citado, las autoridades han pensado en legalizar el producto para evitar la propagación de enfermedades, aunque esto no resuelva el daño ambiental.

¿Está prohibido comer pez basa en Colombia?

Cabe aclarar que está prohibida la producción de esta especie más no su consumo, por lo que se recomienda indagar sobre la procedencia del alimento en el momento de su compra. Por ejemplo, almacenes como D1 ofrecen este pescado pero importado desde Vietnam.

Aunque en Colombia la producción del pez basa está prohibida y su venta ilegal puede traerles enfermedades a los consumidores, esto no significa que, bajo altos estándares de calidad este no se pueda comer, pues hay otros países que exportan este producto bajo protocolos que no ponen en riesgo la salud.

