La industria automovilística europea enfrenta una de las épocas más retadoras de los últimos tiempos. El auge de los carros eléctricos chinos que se quedaron con el mercado en gran parte del mundo. Volkswagen, por ejemplo, empezó un plan para despedir a más de 35.000 empleados en Alemania para 2023 para reducir sus costos.

Audi, que pertenece al grupo de Volkswagen, tuvo que tomar la misma determinación. El fabricante eliminará más de 7.500 empleos en Alemania para 2029.

Gernot Döllner, director ejecutivo de la marca, explicó que buscan reforzar la competitividad porque las condiciones actualmente son difíciles. “La presión de la competencia y las incertidumbres políticas implican enormes desafíos para la empresa“, dijo en un comunicado.

Mientras tanto, el plan a futuro de la empresa plantea una gran inversión en sus dos mayores fábricas en Alemania. A las instalaciones en Ingolstadt y Neckarsulm se les inyectarán unos 8.000 millones de euros hasta 2026.

El objetivo es salir a flote en mercados como el de China y Estados Unidos. En el país norteamericano, las ventas cayeron un 14 % en 2024, por lo que busca introducir diez modelos nuevos para finales de 2026. Mientras que para 2025 quiere incorporar diez nuevos híbridos para diciembre, según recopiló Bloomberg Línea.

¿Qué pasará con Audi en Colombia?

Audi no tiene fábricas en Colombia, por lo que los despidos no impactarán directamente al país. Además, no hay información sobre cambios en los vehículos que llegan.

