Parodiando una frase que hizo carrera en Colombia en los años ochenta: “Cuando Arturo Calle habla, pone a pensar el país”. Este empresario de 86 años, fundador de la Comercializadora Arturo Calle, en unas recientes entrevistas con la Revista Semana y Valora Analitik, dejó algunos mensajes muy importantes sobre el desempeño actual de su empresa y sus planes de desarrollo.

En primer término, confirmó la alianza con Mercado Libre para distribuir todos los productos de la marca en el principal marketplace de Latinoamérica, impulsando el ecommerce, un canal clave para el crecimiento de la compañía. Hay que recordar que esta plataforma cuenta con más de 8 millones de usuarios activos en Colombia, quienes podrán acceder a las marcas de Arturo Calle, con una promesa de servicio de entregas rápidas y seguras en un plazo de entre 24 y 48 horas.

(Vea también: “Van a cerrar”: dura advertencia de Arturo Calle por lo que pasará con negocios en Colombia)

En la plataforma estarán disponibles las líneas: Arturo Calle Woman, Arturo Calle Kids y otras marcas de su grupo, como Colore y Maravela.

Un segundo aspecto es continuar con la estrategia de expansión a nivel nacional en ciudades pequeñas, con tiendas de 200 m², incluyendo la línea de mujer de manera independiente. Ese plan de expansión se desarrollará a través de aliados, con el otorgamiento de franquicias. No reveló cuándo se iniciará ese plan, pero afirmó que ese es el objetivo de este año, junto con otras formas de comercialización.

(Vea también: Arturo Calle alista plan para expandirse en Colombia y explicó de qué se trata)

Hay que recordar que actualmente Arturo Calle cuenta con 100 tiendas en Colombia y presencia en Costa Rica, Panamá, El Salvador y, su más reciente incursión internacional, Perú.

(Vea también: Arturo Calle anunció alianza clave con empresa de distribución; es para mejorar sus ventas)

Con respecto a los resultados del año pasado, afirmó: “Honestamente, tanto en el caso de nosotros, como de lo que les he escuchado a mis colegas, tuvimos el mejor diciembre de toda nuestra historia. Eso me lo han dicho en supermercados, en el sector automotriz. Para la firma Arturo Calle, fueron históricos diciembre y noviembre, gracias a Dios. Nos fue tan bien que nos faltó producto porque no creíamos que los resultados fueran tan exitosos y creo que en 2025 vamos a poder seguir así, siempre que mantengamos el respeto al cliente y a los empleados, precios y utilidades justas, no exageradas; buena calidad, buena exhibición y buen merchandising”.