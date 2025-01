La reconocida marca colombiana Arturo Calle, líder en el sector textil y confección, continúa su expansión en el ámbito digital al asociarse con Mercado Libre para lanzar su tienda oficial en esta plataforma. Esta nueva estrategia forma parte de los esfuerzos de la compañía para estar presente en los principales canales de comercialización y acercarse aún más a sus consumidores.

Actualmente, el negocio cuenta con 100 locales, la mayoría ubicados en centros comerciales de alta afluencia. En una entrevista reciente con la revista Semana, el fundador de la empresa, Arturo Calle, compartió algunos detalles sobre esta nueva faceta del negocio y su visión del entorno económico actual.

Cómo fue el 2024 de Arturo Calle en Colombia

Según el empresario, el cierre de 2024 fue excepcionalmente bueno para la compañía, calificando a diciembre y noviembre como los mejores meses en la historia de la firma. “Nos fue tan bien que nos faltó producto porque no esperábamos esos resultados tan exitosos”, mencionó Calle.

A pesar de un excelente cierre de año, Calle reconoció que los primeros seis meses de 2024 fueron desafiantes, con resultados negativos similares a los experimentados por otros sectores como el supermercadismo y la industria automotriz.

El empresario destacó la alta carga tributaria como uno de los grandes obstáculos para el comercio en Colombia, aseverando que “el 70 % de lo que produce una empresa se va entre impuestos nacionales y departamentales”, situación que considera insostenible y que ha llevado a algunos empresarios a contemplar la reubicación de sus capitales a países con sistemas tributarios más favorables.

“Eso no lo aguanta nadie y hace que la gente esté retirando su dinero, pues tienen claro que de seguir así se van a quebrar. Yo ya tengo el mueble listo, ya me voy a ir de este mundo, no me falta mucho, pero yo sí quiero que el país sea muy exitoso. Mientras aquí no se corrija la evasión, poniendo precios justos, aquellos que no evaden y que no tienen ningún tipo de prebendas, van a llegar un momento en que van a cerrar sus negocios, se van o se quiebran”, afirmó en la entrevista.

Según él, esta situación lleva a muchos a considerar la evasión fiscal como una alternativa, algo que a largo plazo resulta perjudicial para el desarrollo del país. En su opinión, es fundamental que el Estado ofrezca condiciones justas que no solo aseguren la recaudación fiscal, sino que también fomenten la producción y el empleo.

En cuanto al clima de inversión en Colombia, el señor Calle reconoce un ambiente predominado por el negativismo, lo cual frena muchas decisiones. Sin embargo, mostró su admiración hacia los nuevos emprendedores de negocios, quienes a pesar de las dificultades, continúan produciendo y aportando al crecimiento económico del país. “Ellos son más optimistas y lo que están haciendo es muy grande. En un momento, te alcanzan, te superan y ahí es cuando lo entierran a uno” comentó en el citado medio.

Finalmente, el empresario expresó su confianza y optimismo hacia el futuro de Colombia, a pesar de los retos actuales. “Este país es muy importante, por su riqueza y su gente,” concluyó.

