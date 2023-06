Apple presentó el lunes su primer casco de realidad “mixta” (virtual y aumentada), llamado Vision Pro, un campo en el que se esperaba la aparición del fabricante del iPhone desde hace años y que actualmente está dominado por Meta (Facebook, Instagram, Quest).

(Lea también: Apple reveló las nuevas funciones de iOS 17 en iPhone; vienen muchas herramientas)

The era of spatial computing is here. Where digital content blends seamlessly with your physical space. So you can do the things you love in ways never before possible. This is Apple Vision Pro.

— Apple (@Apple) June 5, 2023