Desde octubre de 2022, Apple Inc había anunciado que se uniría con Goldman Sachs Group para que los usuarios pudieran abrir una cuenta de ahorros “sin cargos, sin depósitos mínimos y sin requisitos de saldo mínimo”, señaló el comunicado.

Sin embargo, hasta este lunes 17 de abril las compañías anunciaron que quienes tienen la Apple Card, tarjeta de crédito física y digital de la compañía, podrán acceder a una cuenta de ahorros que se configurará desde la aplicación ‘Wallet’ y de la cual podrán “obtener un rendimiento anual del 4,15 %, más de 10 veces el promedio nacional”, explicó el documento.

Por ahora, esta nueva oportunidad de ahorro estará disponible para Estados Unidos. Las personas que cuentan con la Apple Card podrán acceder fácilmente a la aplicación de ‘Wallet’ para hacer un seguimiento de los intereses que se van ganando a medida que pasa el tiempo.

“Los usuarios también pueden retirar fondos en cualquier momento a través del panel de ahorros transfiriéndolos a una cuenta bancaria vinculada o a su tarjeta Apple Cash“, explicó el portal.

De igual forma, para aprovechar más el dinero las personas también podrán depositar sumas adicionales a través de una cuenta bancaria vinculada o desde el saldo de Apple Cash.

Starting today, Apple Card users can choose to grow their Daily Cash rewards with a Savings account from Goldman Sachs. We are excited to introduce this new offering as we help consumers live healthier financial lives.https://t.co/CvE60QA7Uh

— Goldman Sachs (@GoldmanSachs) April 17, 2023