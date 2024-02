Por: VALORA ANALITIK

La reforma pensional en Colombia a cargo del gobierno Petro ha sido motivo de preocupación para jóvenes, adultos y diversos gremios empresariales del sector como la Asociación de Instituciones Financieras de Colombia (ANIF).

Los jóvenes colombianos actualmente deben trabajar para cotizar semanas en el fondo de pensión de su preferencia, ya sea Colpensiones o uno privado como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandina.

Por ello, tras vincularse a una empresa mes a mes se les descuenta de su salario lo correspondiente de aportes de salud, pero si es independiente también puede cotizar pensión.

Cabe destacar que la reforma pensional de Gustavo Petro desea que Colpensiones se convierta en el fondo más importante del país con el manejo de los recursos de 24 millones de trabajadores.

El sistema se basaría, además de los pilares solidario y semicontributivo, en el contributivo, que sería el obligatorio para todos los trabajadores.

Y sobre este pilar se da el cambio más importante para los cotizantes del país. Dice la reforma pensional que hasta quienes ganen $ 3 millones estén en Colpensiones y si recibe más de este umbral pase a los fondos privados.

Ojo, si bien el gobierno Petro asegura que ese panorama no se traduce en la desaparición de los fondos privados, estos últimos dicen que es un golpe duro ya que supone la salida de 18 millones de cotizantes activos.

Los privados alertan que el ahorro pasaría de estar activo, generando rendimientos, a estar estático en Colpensiones afectando la posibilidad de tener un mejor pago al momento del retiro.

¿Pero cómo eso afectaría la pensión de jóvenes colombianos?

En conversación con Blu Radio, el presidente de ANIF, José Ignacio López, dio a conocer que la reforma pensional podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país y afectar a los más jóvenes.

Mientras el Gobierno propone el umbral de cotización de $ 3 millones, el vocero de ANIF explica que esto resultaría en un esquema insostenible a largo plazo y sugiere que sea de $ 1.300.000, lo equivalente a un salario mínimo.

Colpensiones es un fondo compartido donde le paga la mensualidad a los jubilados con base a lo que cotizan quienes trabajan, por ello López resaltó la importancia de considerar la disminución en la proporción de trabajadores por cada adulto mayor.

Esta tendencia, advierte, pone en riesgo la viabilidad del sistema pensional actual, basado en un modelo de reparto con prestación definida.

Con un umbral de tres salarios mínimos se estaría comprometiendo el bienestar económico de los jóvenes ya que tendrían que asumir una carga fiscal alta para sostener el sistema.

“El sistema de reparto, con una demografía donde cada vez más hay menos jóvenes, es insostenible. Podríamos ponerlo de otra forma: para que fuera sostenible, los trabajadores del futuro tendrían que estar cotizando 40 o 50 % de su salario.

Entonces yo no quiero, yo soy profesora, yo no quiero decirles a mis estudiantes que van a tener que trabajar y el 50 % de lo que se ganen es para pagarle las jubilaciones a mi generación. Eso me parece que es una irresponsabilidad intergeneracional”, indicó.

Por ejemplo, un joven que está en su primer empleo, y gana $1.300.000, Conforme al Ministerio de Salud, tiene como monto de cotización al Sistema General de Pensiones 16 % del ingreso base de cotización.

Los cálculos de lo que cotiza actualmente se hacen así:

1.300.000 x 0,40: 520.000.

520.000 x 0,16: 83.200.

Ese dinero en caso de ser independiente deberá hacerlo por su cuenta, pero si es trabajador dependiente su empleador asumirá el costo mensualmente.

Por ello, si pasa lo que sugiere el presidente de ANIF, de tener que dar el 50 % del sueldo solo a pensión, no alcanzaría para otros gastos como salud, servicios públicos, arriendo, alimentación, transporte y salidas de entretenimiento.

Ayer el Senado de la República levantó el segundo debate de esta reforma por falta de quórum y ante la incertidumbre López pide un consenso entre el Gobierno Petro y su oposición para que el sistema de pensiones siga siendo viable, protegiendo a adultos mayores en condición de pobreza, pero también a quienes cotizan en su fondo de preferencia.

