Previo a que se inicie el segundo debate de la reforma pensional que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Centro Democrático radicó ante la secretaría de la Comisión Séptima y plenaria del Senado una ponencia para archivar el proyecto. Los conservadores definieron que no apoyarán la reforma.

“La reforma pensional no genera mayor número de pensionados, no promueve de ninguna manera la inserción al mercado laboral de mujeres, jóvenes ni adultos; no brinda la posibilidad de financiar o subsidiar aportes para cotizar al sistema; no se promueve nuevos empleos”, señaló el partido en un comunicado que compartió.