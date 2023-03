En 10 años, Ángela Zuluaga ha pasado por cinco cargos en Coca Cola. Sin embargo, su más reciente nombramiento como vicepresidenta Global de Comunicaciones es la posición más alta a la que ha llegado en la compañía.

En dicha vicepresidencia, esta mujer nacida en Quimbaya, Quindío, estará al frente de todos los temas comunicacionales de Coca Cola: desde las financieras hasta el manejo de crisis. También se encargará de unificar el mensaje de Coca Cola y de las más de 500 marcas que cobija.

Ante este nombramiento, Valora Analitik conversó con Zuluaga sobre lo que viene para ella en su desarrollo profesional, hablando de una posición que denomina como “un rol para el mundo”. Habló de las prioridades de Coca Cola, y sus marcas, para estar a la vanguardia en temas comunicacionales y de sostenibilidad.

Sobre Colombia, aseguró que, sin importar la incertidumbre económica, Coca Cola mantendrá sus inversiones. “Si al país le va bien, a la compañía le va bien”, afirmó.

¿Qué significa llegar a una vicepresidencia de Coca-Cola?

Es ese orgullo de desmitificar el tema de que si no voy al mejor colegio -yo fui a uno público-, a la mejor universidad, yo no puedo ser alguien en la vida. Y es la responsabilidad que hay detrás, porque la gente pondrá los ojos en la colombiana que está acá.

Hace poquito una persona me decía: “bueno, entonces qué tan lejos queda Quimbaya de Atlanta (Estados Unidos) laboralmente”. Y yo le respondí que si me lo hubiera preguntado hace años diría que lejísimos, pero hoy no es así.

En ese orgullo, ¿qué papel ha tenido su familia?

El entorno familiar es mi piso y mi polo a tierra, y es mi prioridad. Mi eje es mi familia: mis papás, mis hermanos, mis hijas, mi novio. Con mis papás, la crianza. En el caso de mis hijas, su apoyo para no sentir culpa por ser una mamá que trabaja. Con ellas ha sido también esa parte de inspiración, porque yo digo que estoy construyendo el hoy, pero también el futuro para mis hijas. Y tener una pareja que me apoya y ayuda a salir adelante.

Es la colombiana con la posición corporativa más alta en Coca Cola, ¿qué expectativas y responsabilidades trae la vicepresidencia?

Hay una responsabilidad grandísima de cómo velas por el nombre de una organización como Coca Cola, pero también de las más de 500 marcas que tenemos en todo el globo. Es un rol para el mundo. Estamos a cargo de comunicaciones financieras (es decir, los reportes trimestrales), de la parte de sostenibilidad, de manejo de crisis y de las comunicaciones de marcas.

¿Cómo es el tema de ser mujer que está en un cargo de poder en una compañía como Coca Cola?

Lo veo desde distintas perspectivas. La brecha en términos laborales sigue siendo mucho, más en América Latina. Pero en mi caso, ha sido una bendición trabajar en una compañía como esta donde te dan las oportunidades y te entrenan para que crezcas. Ser mujer, para mí, ha sido maravilloso. Cuando yo estaba en el negocio, había reuniones con 8 hombres y yo, pero ellos se sentían orgullosos de ver a una mujer sentada ahí. Además, traía una perspectiva distinta. Nos falta mucho, pero siento que en mi caso ha sido una ventaja competitiva.

¿Qué argumentos dieron pie a la reorganización del equipo de relaciones públicas que llevaron a la creación de esta vicepresidencia?

Esta es una compañía global, pero opera localmente con más de 500 marcas. La coherencia entre lo que la compañía Coca Cola es, hace y dice, tiene que ser igual a la coherencia de nuestras marcas. Es necesario trabajar en modelos que sean una sola voz, una sola comunicación. Tiene que existir un hilo conductor de una organización que es fiel a sus principios, a sus valores y a su propósito.

Nosotros como compañía, por ejemplo, hablamos mucho de sostenibilidad. Si ese es un compromiso mundial, nuestras marcas deben ser coherentes y hablar de iniciativas como un mundo sin residuos, que busca recoger el 100 % de los empaques que ponemos en el mercado.

Y como vicepresidente, ¿qué enfoques priorizará?

Vamos a trabajar la sostenibilidad a través de las marcas, más allá de marca corporativa. Lo otro es modernizar la comunicación. Somos una compañía que ha estado 136 años en el mundo y queremos estar más, entonces hay que estar en la vanguardia buscando, por ejemplo, no enfocarnos ya en los canales, sino en las audiencias. Porque estamos en una sociedad tan hipersegmentada, que no le hablamos igual a la generación Z que a los millenials.

Hablando de audiencias, ¿cómo se compagina el diálogo con las distintas audiencias que tiene Coca Cola?

Al final, todos somos ciudadanos. Que hay gente con un interés distinto al de otro, sí, pero todos somos ciudadanos. Todos queremos tener un mundo mejor, que las empresas trabajen por eso. En el cómo consumimos ese contenido está la diferencia. Las expectativas que tenemos mi mamá, mis hermanas o yo sobre la sostenibilidad hoy son muy distintas a las que puedan tener mis hijas, porque para lo de ellas lo del futuro tiene que ser hoy. Es un tema de perspectivas.

Y ya que menciona la sostenibilidad, ¿qué prioridades tiene la organización en este tema?

La primera es el agua, en términos de reponerla y de brindar acceso. Desde 2010 nos comprometimos a devolver el 100 % del agua que utilizamos. Se cumplió, hoy estamos trabajando, en América Latina, llegar al 125 %.

La segunda es tener un mundo sin residuos: nosotros ponemos plástico en el mercado y por eso nuestro compromiso de recoger el 100 % al 2030. Y el tercero: empoderamiento económico, de mujeres, sí, pero también de jóvenes. La pandemia dejó cicatrices en las economías y nosotros tenemos que ver cuál es nuestro aporte.

Y, por último, uno que trabajamos con nuestros socios embotelladores, buscando minimizar la huella de carbón.

¿Para 2023 qué trae Coca Cola teniendo en cuenta, por ejemplo, el temor ante una recesión mundial?

Hemos vivido muchas crisis mundiales en esta compañía -hoy la vivimos con la guerra de Rusia y Ucrania-, pero seguimos comprometidos en que estaremos en las buenas y en las malas en los países en los que estamos. Porque sabemos que, si al país le va bien, a nosotros nos va bien.

¿Cómo están los negocios para Coca Cola en Colombia?

Cerramos un 2022 muy positivo, sin lugar a duda. En 2023 tenemos un fiel compromiso de crecer. Somos conscientes de la situación económica del país, que los precios están altos, que la inflación pega al bolsillo de los colombianos. Pero nuestra apuesta seguirá siendo cómo crecemos de manera rentable. Cómo hacemos en este entorno, que no es la primera vez que nos toca, seguir creciendo. No vamos a desacelerar inversiones, sino buscar de manera estratégica seguir siendo líderes. Nuestro pensamiento es igual seguir invirtiendo para seguir creciendo.