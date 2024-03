El pasado fin de semana, una mujer de 78 años fue víctima de la técnica del ‘cambiazo’ en transacciones financieras cuando fue a retirar en un cajero de Valledupar. Le fueron hurtados más de 4 millones de pesos.

De acuerdo con lo denunciado por la afectada, en el momento que le tocó el turno de retirar, el cajero le arrojó un mensaje que indicaba que “no se había podido realizar la transacción”, proceso que intentó nuevamente, pero en ese momento al introducir su tarjeta no pudo sacarla.

“Un joven que estaba detrás mío se me acercó y me ofreció ayuda“. Me dijo que él sí pudo sacar el dinero y me indicó que debía registrar el número de la serie de la tarjeta”, expuso la víctima al relatar los hechos, quien al intentar retirar por tercera vez fue imposible y decidió irse del lugar.