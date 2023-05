Para ahorrar en viajes de turismo o negocios diversas personas eligen hospedarse en Airbnb para destinar su dinero a entretenimiento, gastronomía y aventuras en su destino.

La plataforma que permite hallar apartamentos de diversos precios en la zona de su preferencia es una de las más demandadas, por lo que le hace competencia a cadenas de hoteles, hostales y cabañas que ofrecen diversas comodidades.

Los requisitos para las personas que desean publicar su apartamento disponible en Airbnb cambian constantemente para que los visitantes puedan descansar en óptimas condiciones, cuenten con baño, cocina y seguridad.

De acuerdo con Entrepreneur la plataforma está implementando una serie de cambios para ayudar a los viajeros con sus finanzas personales y que puedan seguir ahorrando en cuanto a hospedaje.

¿Cuáles son los cambios que trae Airbnb?

Para conocer mejor a la persona que le arrendará el espacio, ya sea una habitación o el apartamento completo, los clientes podrán acceder a ‘Pasaporte de anfitrión’ y ver datos como los idiomas que domina, pasatiempos y fotos de ellos.

Por otro lado, brindarán más información sobre las habitaciones, como si compartirán o no un baño con otros huéspedes, si los anfitriones estarán allí o no mientras usted estará en su propiedad y si las habitaciones tienen cerraduras o no.

Para ahorrar, Airbnb permitirá que los inquilinos a corto plazo paguen sus tarifas a lo largo del tiempo durante ciertas estadías, también que los usuarios paguen directamente a través de sus bancos para evitar cargos por tarjetas de crédito y ofrecerá descuentos a largo plazo después del tercer mes.