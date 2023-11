El proceso de contratación por casi $1 billón para ampliar el aeropuerto de Cartagena y tener una nueva concesión está para alquilar balcón, por cuenta de la puja de dos gigantes de la construcción.

Al frente de esto se encuentra la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), que está a punto de culminar los trámites y, con esto, dejar firmado el proyecto.

No obstante, al cierre del proceso, los interesados en el contrato han sacado fuertes ‘cartas’ para quedarse con la operación del aeropuerto de Cartagena.

Gigantes de la construcción van por el aeropuerto de Cartagena

Allí está la Estructura Plural Aeropuerto de Cartagena de Indias, que está conformada por diversas empresas, las cuales hoy en día ya tienen la concesión de dicha terminal y buscan mantenerla por más tiempo.

Entre las firmas de este gigante de la construcción están la multinacional española Aena, Movicon, Aviatur, Cabrales Segovia y la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), por mencionar algunas.

No obstante, al frente sigue teniendo a una de las empresas más grandes de la construcción de Colombia y que está pujando de par en par por el aeropuerto de Cartagena.

Se trata de Termotécnica Coindustrial, que hace parte del Grupo Ethuss del empresario William Vélez y que ha ganado diversos contratos en los últimos años con el sector de infraestructura.

La otra compañía que buscaba quedarse con el billonario contrato era Andino Inversiones Global, originaria de España. No obstante, salió del proceso al no haber sido habilitada, por no tener el cupo de crédito que exige el contrato.

Con esto en mente, Estructura Plural Aeropuerto de Cartagena de Indias y Termotécnica comenzaron la puja oficial y presentaron este jueves sus propuestas económicas en una audiencia pública.

Allí se confirmó que la firma del Grupo Ethuss quedó de primera en la lista de elegibilidad, aunque esto no le garantiza que se quedará con el billonario contrato del aeropuerto de Cartagena.

La razón es que el otro grupo de empresarios fue el que presentó el proyecto inicial ante la Ani y eso le da posibilidad de mejorar su oferta, lo cual se conocerá en las próximas tres semanas.

Polémica en la audiencia por el aeropuerto de Cartagena

Al margen de lo anterior, el proceso por el aeropuerto de Cartagena ha generado polémicas entre los gigantes de la construcción que pujan en el proceso.

De hecho, una semana atrás, en otra audiencia, el originador aseguró que la propuesta de Termotécnica Coindustrial tendría inconsistencias, en particular por la garantía presentada por dicha empresa.

Y añadió que esta debería declararse como no hábil, al tiempo que dijo que podría pasar a instancias administrativas y judiciales, dependiendo de cómo termine el billonario proceso.

No obstante, el apoderado de Termotécnica rechazó los argumentos de la otra firma, aseguró que sus documentos están al día y afirmó que cuenta con habilitación legal, y esto ha sido verificado por la Ani.

A renglón seguido, indicó que en la propuesta de la Estructura Plural estuvo, inicialmente, una firma llamada Concecol, que hace parte de Corficolombiana y, por ende, del Grupo Aval. No obstante, su nombre ya no aparece en el listado de participantes.

Sobre esto, el abogado dijo que se debe analizar si esto puede afectar temas de LAFT, que fija reglas de lavado de activos y financiación de terrorismo.

“Han realizado acuerdos en el exterior, que podrían vulnerar leyes de LAFT y lavado de activos (…), respecto a posibles dádivas dadas a funcionarios. Ahora, formó parte del proponente plural y fue retirado de manera inesperada cuando se le hizo la observación”, añadió.

Como respuesta, la firma negó que Concecol hiciera parte de la estructura durante este proceso licitatorio para la billonaria ampliación del aeropuerto de Cartagena.

Así será la billonaria ampliación de la terminal

Según Jonathan Bernal, vicepresidente de estructuración de la Ani, uno de los gigantes de la construcción que se gane el contrato tendrá diversas tareas a corto y mediano plazo.

“El proyecto incluye construir nueva terminal internacional de más de 17.300 m2, ampliar la plataforma principal a superar los 99.000 m2, remodelar la terminal existente y construir una nueva calle de rodaje para tener más operaciones por hora”, dijo el funcionario.

Y agregó que, una vez se firme el acta de inicio de la billonaria ampliación del aeropuerto de Cartagena, comenzarán a correr los ocho años y medio del contrato.

Durante este tiempo, el contratista tendrá los siguientes cronogramas:

Preconstrucción : Un año

: Un año Construcción : Dos años y medio

: Dos años y medio Operación y mantenimiento: Cinco años

Con esto en mente, la Ani prevé que la primera etapa se dé durante todo el 2024, de tal forma que las obras de ampliación inicien en el 2025. Así las cosas, hacia mediados de 2027, quedaría lista la megaobra.

“Se esperan inversiones de unos $490.000 millones para la etapa de construcción y otros $440.000 millones para la operación y mantenimiento”, agregó Bernal.

