Al finalizar los tres primeros meses del año, una de las aerolíneas más queridas en Colombia logró importantes ingresos. Se trata de Latam Airlines que superó la cifra de 3.321 millones de dólares en el periodo comprendido de enero a marzo.

Este rendimiento implica un crecimiento del 18.4 %, si se compara con el mismo periodo del año 2023. Como si fuera poco la utilidad neta que reportó el grupo fue de alrededor de 258 millones de dólares, de acuerdo con el Tiempo.

Ante la noticia se pronunció, Ramiro Alfonsín, CFO (director financiero) de Latam Airlines Gruop, quien habló sobre el crecimiento de la compañía y los resultados obtenidos que no se daban desde antes de la pandemia del COVID-19.

“Estos resultados llevaron al grupo a actualizar su guidance 2024 al alza, lo que en el caso del EBITDAR (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization and rent costs, por sus siglas en inglés) ajustado, se traduce en un aumento de entre aproximadamente 10 y 22 por ciento versus el año anterior”, afirmó Alfonsín, según el mencionado medio de comunicación.

¿Qué ganancias generó Latam y en que influyó el mercado de Colombia?

El informe indica que la compañía logró una liquidez de 137 millones de dólares al lograr transportar a más de 20,2 millones de pasajeros, lo que implica un aumento del por lo menos 19,4 %.

Asimismo, en el mercado de la filial que opera en Colombia se identificó un incremento del 26 % en el número de usuarios de la aerolínea durante el periodo evaluado.

