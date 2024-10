Por: CENET

Ante el incumplimiento de al menos 6.178 acuerdos de pago de los 44.502 otorgados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en todo el país, la entidad ha anunciado que tomará acciones firmes contra aquellos contribuyentes que no han cumplido con sus compromisos de pago.

En 2024, la Dian ha concedido 10.608 facilidades de pago, equivalentes a $ 1,3 billones. De estos, 3.162 contribuyentes han incumplido las cuotas pactadas, acumulando una deuda de $ 436.237 millones. Cecilia Rico Torres, directora de Gestión de Impuestos de la Dian, señaló que la primera medida será reactivar los embargos que estaban en curso al momento de suscribir los acuerdos de pago. Esta decisión responde al alto volumen de solicitudes de facilidades de pago y desembargos que se registraron en las jornadas masivas de cobro, incumplidas en gran medida por los contribuyentes.

Además, la Dian ha indicado que una porción significativa de los incumplimientos proviene de personas naturales o jurídicas que, por ley, deben retener tributos como el impuesto sobre las ventas (IVA) o el impuesto al consumo en sus transacciones. La entidad advirtió que retener estos fondos sin transferirlos al fisco puede derivar en procesos penales y sanciones de privación de la libertad, dado que el uso indebido de estos recursos como financiación propia infringe la normativa vigente.

Cecilia Rico Torres añadió que la presentación de una solicitud de facilidad de pago no interrumpe ni suspende procesos de embargo ya iniciados por la autoridad tributaria. En este sentido, la directora invitó a los 25.377 contribuyentes que aún tienen la oportunidad de cumplir con su compromiso a no perder la oportunidad de regularizar su situación fiscal. En caso de incumplimiento, advirtió, no se podrá otorgar una nueva facilidad de pago.

La Dian también recordó que, desde el momento en que los contribuyentes incurren en mora, la entidad despliega una serie de acciones de cobranza, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y citaciones presenciales. Si estas medidas persuasivas no logran el objetivo, la Dian procederá con embargos. Los embargos actuales corresponden a deudas tributarias con una antigüedad de entre cuatro y 18 meses.

Por último, la Dian subrayó que debido a las jornadas masivas de cobro, se ha registrado un alto volumen de solicitudes de facilidades de pago y desembargos, lo que podría incidir en los tiempos de respuesta. La entidad se comprometió a gestionar estos procesos de la manera más eficiente posible para facilitar el cumplimiento tributario en Colombia.

