Según informó este jueves el diario español AS, reconocido por sus informaciones cercanas al Real Madrid, con el pasar de las horas, Zinedine Zidane ve más real la posibilidad de que James Rodríguez no se vaya del equipo blanco.

Dos factores se están juntando para que esto pase. El primero: Zidane quería sí o sí a Paul Pogba, pero el Madrid no pagará los 180 millones de euros que pide el Manchester United por él. El técnico no quiere a nadie que no sea el volante francés. El segundo: a día de hoy, no hay equipos interesados en comprar al ‘10’ de la Selección Colombia.

“A sólo 19 días para que se cierre en España el mercado de contrataciones, el Madrid tiene una plantilla perfilada en la que podrían quedarse finalmente los dos descartes de postín que había escrito con su puño y letra el técnico: Bale y James”, concluyó el diario AS.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quiere que Rodríguez se quede en el equipo. Lo triste para James es que su técnico no lo valora y, de confirmarse su continuidad en el club español, iniciaría la temporada como un suplente fijo.

Por lo pronto, el colombiano se entrena a la par de sus compañeros y espera ser aunque sea convocado para el primer partido de la liga española, que el Real Madrid juega este fin de semana contra el Celta de Vigo.