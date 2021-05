Aunque su salida ya había sido adelantada por los medios de comunicación europeos, este jueves 27 de mayo el club emitió un comunicado oficial en el que anunciaron la salida de Zidane del Real Madrid.

Según dijo el Real Madrid, fue el mismo Zidane quien tomó la decisión de renunciar al cargo, pero le agradecen los dos años de trabajo, tiempo en el que lograron ganar la Liga de España, siendo el premio máximo.

Este es el comunicado oficial del equipo madrileño anunciando la salida de Zidane:

Aunque se especulaba que Juventus sería uno de los clubes interesados en Zidane, este mismo jueves se conoció que el club de Turín estaría en conversaciones con Massimiliano Allegri.

Fabrizio Romani, el periodista italiano que adelantó la salida de Zidane, señaló que el club en el que juega Juan Guillermo Cuadrado está en conversaciones Allegri, quien ya pasó por el club en el pasado y fue campeón de la Serie A, algo que no logró Andrea Pirlo en la temporada 2020-2021.

Massimiliano Allegri is set to join Juventus! The agreement is now ‘imminent’ and Andrea Pirlo will be sacked in the next hours. ⚪️⚫️ @SkySport

Allegri has just decided to accept becaude Real Madrid were still taking time after Zinedine Zidane decided to leave the club. ⏳

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021