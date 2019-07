La votación fue creada por el programa de radio ‘El Vbar’, de Caracol Radio, que les preguntó a sus oyentes cuál es la futbolista más referente en Colombia. Los resultados fueron contundentes: Yoreli Rincón recibió el apoyo del 64 % de las personas que participaron en esa encuesta, en la que también estuvieron nominadas Leicy Santos, Daniela Montoya y Natalia Gaitán.

Rincón, que en el último año, misteriosamente, no volvió a ser convocada a la Selección Colombia Femenina, vio los resultados de la encuesta y comentó en su cuenta de Twitter: “Recuerden que yo ya no soy llamada a la Selección jajaja por el pequeño veto a escondidas (sic)”.

Vacanes los del el @VBarCaracol por incluirme ene sta encuesta y hasta voy ganando 🤔🙈 pero recuerden que yo ya no soy llamada a la Selección jajaja por el pequeño Veto a escondidas 🙈🙈 https://t.co/KyJbyOEUWu — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) July 19, 2019

Este no es el primer ataque de la ‘10’ a las autoridades del balompié femenino nacional. El pasado fin de semana, después de anotar un gol en la victoria del Junior al Real San Andrés en la primera fecha de la Liga Femenina, Rincón usó su Twitter para dejar clara su molestia con los directivos.

“Unos amigos de corbata que no me quieren mucho dijeron que la Liga no aportaba nada y nadie lo iba a ver, pero que hermoso se veía ayer el Romelio Martínez”, apuntó la futbolista.

Rincón no fue incluida en el plantel de la Selección Colombia Femenina que representará al país en los Juegos Panamericanos, que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto, en Lima, Perú. Al conocerse que nuevamente quedó ‘borrada’ del combinado nacional, la idea de que fue vetada adquirió mayor relevancia entre la opinión pública.