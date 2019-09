Hay que recordar que en el Reino Unido les prohíben a los deportistas apostar o tener cualquier tipo de relación con casas de apuestas, con el objeto de propender por “el juego limpio y evitar el amaño de resultados”, y el jugador colombiano fue imagen de la publicidad del sitio colombiano Betjuego, lo que claramente infringió las reglas del deporte británico.

El defensa de la Selección Colombia y del club inglés Everton admitió haber violado las reglas y eso le representó una disminución considerable en el monto que tuvo que pagar, destaca el portal deportivo 90Min.

📝 | Yerry Mina has been warned by the FA as to his future conduct and fined £10,000 after admitting a misconduct charge. #EFC

➡️ https://t.co/lNmqmhC9tx pic.twitter.com/mC9jb5nbuh

— Everton (@Everton) September 10, 2019