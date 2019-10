Yerry Mina sigue mostrando un excelente nivel en el balompié inglés y este sábado fue el futbolista más destacado de los ‘Toffees’, que lograron una importante victoria ante el West Ham United por la fecha 9 de la English Premier League.

Igualmente, el zaguero de la Selección Colombia tuvo un par de cierres formidables que evitaron la caída del arco de su equipo. Además, estuvo firme en el juego aéreo, donde no perdió ningún duelo.

Los goles del Everton, que solo había ganado dos de los últimos seis encuentros, fueron anotados por el brasileño Bernard y el islandés Gylfi Sigurdsson, al minuto 16 y 91, respectivamente.

Con este triunfo, el equipo de Mina ascendió en la tabla de posiciones de la liga inglesa y ahora está en el duodécimo lugar, con diez puntos. Adicionalmente, se alejó de los puestos de descenso.

⭐️ | Another excellent performance… Yerry Mina is your Man of the Match! 💙

Presented by @eToro. #EVEWHU pic.twitter.com/1eBy068fd3

— Everton (@Everton) October 19, 2019