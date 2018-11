Mucho se había especulado con que el técnico del Everton, el portugués Marco Silva, decidiría poner al de Guachené, lo cual muchos creían que sería riesgoso, pero al final se dio la oportunidad, cuando Mina ingresó por Gyffi Sigurdsson, destaca el diario Marca.

Como el Brighton no es uno de los equipos más fuertes de la Premier League, se había dicho que Mina podría incluso jugar los 90 minutos, pero el técnico decidió no arriesgarlo e irle dando confianza, poco a poco.

La presentación del Everton fue, según el británico The Guardian, la mejor de los últimos tiempos, pues al equipo se le vio más fluido y efectivo a la hora de anotar.

Esta fue la reacción del públicó cuando Mina ingresó al terreno de juego:



Estas son otras reacciones al tan esperado debut del colombiano:

89′ We’ve had to wait, but Yerry Mina finally makes his #EFC debut, coming on for Sigurdsson. Enjoy, Yerry!

🔵 3-1 ⚪️ #EFCmatchday

— Everton (@Everton) November 3, 2018