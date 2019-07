“La verdad al principio me costó mucho, no me podía comunicar. Después aprendí a decir algunas palabras como ‘what’s up man’ y me empecé a juntar con los brasileños. Actualmente, estoy aprendiendo porque muchos de los futbolistas ingleses me dicen que les gustaría conocer mis historias”, expresó entre risas Yerry Mina durante una rueda de prensa en Bogotá.

Por otro lado, el zaguero caucano aceptó que no tuvo una buena temporada con el club azul de Liverpool y que el entrenador Carlos Queiroz fue fundamental para que mostrara su mejor nivel con la Selección Colombia en la Copa América de Brasil 2019.

“Estaba nervioso antes de iniciar a la Copa, pues no había tenido la mejor campaña con el Everton. No obstante, el profe Queiroz me brindó toda la confianza. Gracias a Dios ya estoy nítido para este año y espero darle lo mejor de mi al equipo”, aseguró el futbolista.

Mina estará estos días en el país junto con su familia y luego viajará a Inglaterra el próximo lunes 22 de julio, para unirse a los trabajos de pretemporada del conjunto ‘blue’.

Este es el video del momento en el que Mina habla sobre cómo le va hablando inglés: