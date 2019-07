View this post on Instagram

Este es ANDRÉS FELIPE ARIAS, mi amigo del colegio, el más inteligente que alguna vez conocí, el que me ayudó a graduar del colegio, trasnochó sin necesidad muchas noches, solo para que yo pudiera captar matemáticas, Historia e inglés. Largas noches cuando el único compromiso era divertirnos y en donde la política poco o nada nos importaba. Su compromiso era sacar 10 y que yo sacara al menos 6.0 . Yo creo que es un hombre inocente porque conozco su ADN y conozco su trayectoria, PERO: Usted, que me está leyendo puede pensar lo que le de la GANA porque hasta hoy es un DERECHO UNIVERSAL: – Pensar ciegamente que es un Bandido de cuello blanco que se robó miles de millones de pesos. – Que es un ARROGANTE y PREPOTENTE DE MIERDA URIBISTA. – Que se merece morir en una carcel. – Que es igual o peor que SANTRICH. – Que cómo es que no mostraron la foto uniformado de naranja esposado bajando del avión, y miles de opiniones más que leo en Twitter y me enfermo, primero por la ignorancia de la gente que lo acusa de lo que ni siquiera está sentenciado, y en esto los medios sesgados han hecho un MAGNO favor, pero LO QUE NINGÚNO de ustedes debería DUDAR en decir y pensar es en que lo único que piden él y su familia e incluso la ONU, es EL DERECHO UNIVERSAL A UNA SEGUNDA INSTANCIA!!!! El no ha pedido libertad nunca! El solo quiere demostrar su inocencia en una segunda instancia. Que la gente menos educada no entienda esto es perfecto, que el pueblo que tanta mierda come y ha comido por tanta corrupción de tantos años, también quiero entenderlos, MI PAÍS se muere de inequidad y por eso hoy estamos como estamos… Pero ver amigos míos dar retweet a todos esos comentarios amarillistas, provocadores demuestra que no tenemos salvación, aquellos que defienden el proceso de PAZ, pero demuestran con sus actos todo lo contrario… a ellos que les escribiré… deben ser consecuentes, al menos aceptar que un SER humano, hasta el más ASESINO, NARCOTERRORISTA, VIOLADOR… hasta el más SANTRICH, GARAVITO, merecen UNA SEGUNDA INSTANCIA. Cualquier día el mundo da la vuelta y nos puede tocar a cualquiera vivir una situación igual y el 100% pediría al menos eso… UNA SEGUNDA INSTANCIA