El chocoano Yeison López, quien se formó como pesista en el Valle del Cauca y le dio a Colombia la segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París, hizo un llamado para que el Gobierno y las empresas respalden más a los niños de Chocó que tienen mucho talento.

“Sé que si hay más apoyo, un respaldo verdadero al Chocó, no solo vamos a tener un medallista olímpico o mundial, sino muchos, porque es una región con mucho talento, y ojalá todo esto sirva para que puedan llegar con más apoyo”, sostuvo el medallista.

Yeison, ya con más calma tras compartir con los aficionados que lo respaldaron en París y tomarse las respectivas selfies, entregó sus reflexiones sobre lo logrado en París.

¿Cómo ha sido el proceso para esta medalla?

“No ha sido fácil, este ciclo olímpico lo empecé tarde por las lesiones, he tenido problemas de espalda, pero Dios siempre ha sido maravilloso y me ha permitido lograr cosas hermosas, hace dos meses competí en Tailandia, y me permitió hacer un récord mundial, así que eso me ponía acá como favorito y eso genera presión, pero gracias a mi equipo de trabajo que ha hecho una labor especial, llegué sereno, tranquilo y lo pude lograr”.

¿A quién dedicarle esta medalla?

“Gracias a todas las personas que han estado detrás de mi proceso, a la gobernadora del Valle, a la Federación Colombiana de Pesas, a Indervalle por todo lo que me han permitido, a mi familia, a los colombianos acá me sentí respaldado por los que estaban en la gradería y los que estaban detrás de las pantallas que me enviaron todo el respaldo”.

¡MEDALLA DE PLATA PARA COLOMBIAAA! 🇨🇴🏋️‍♀️ Yeison López ganó la de #plata en halterofilia. Tuvo un registro total de 390 kg. 👏 ¡Vamos, Colombia, segunda medalla! 💛💙❤️#JuegosOlímpicos #Paris2024 I @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/QK3rlLlf0G — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 9, 2024

¿Al fallar ese primer intento, cómo vivió la presión de la segunda salida?

“Me enfoco en mi trabajo, en lo fuerte que me he preparado, perder un movimiento genera presión, pero el sicólogo que tenemos ha sido fundamental, nos ha ayudado bastante para manejar la situación y nos ha ayudado para estar fuertes en la competencia”.

¿Qué piensa de tener esta medalla?

“Estoy viviendo un momento maravilloso porque Dios me recompensó todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado con mi familia. Agradecido porque desde que llegamos a Cali nos acogieron muy bien y ahora solo quiero llegar a casa para abrazar a mi mamá y decirle que vamos por ese sueño de conseguir la casa”.

¿Yeison con el dinero de la medalla espera darle la casa a su familia?

“Con eso y con la ayuda de los colombianos, sé que la gobernadora del Valle también ayuda mucho, siempre me han respaldado y ahora espero es regresar a Colombia, ver a mi madre y lograr ese otro sueño”.

¿Qué significa para usted tener como compañero a Luis Javier Mosquera?

“Luis Javier sabe que es mi pana, mi amigo, que me ha ayudado mucho, porque escuchar sus consejos ha sido maravilloso, escucharlo a él, que ha estado en la gloria es doble medallista olímpico y ya sabe cómo se disputa este tipo de competencias, así que le agradezco mucho todo siempre”.

¿Que le diría a ese Yeison, niño que salió de Chocó desplazado?

“Le diría que los sueños se cumplen, que ese niño campesino de hace 12 años, le digo que me siento orgulloso de todos los valores que me dio el campo y mi familia, y agradecido porque todo lo que he vivido me ha permitido cumplir sueños, y aprender cada día”.

