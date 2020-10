🏁 Km 3 | Etapa 1 – Stage 1 | #LaVuelta20

🇪🇸 Nada más darse el banderazo de salida, llegan los primeros inentos de escapada con @BurgosBH en cabeza

🇬🇧 The stage is on and several riders are battling to be in the break 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️

📸 @baixaulistudio

👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/ok2ulkiDb8

— La Vuelta (@lavuelta) October 20, 2020