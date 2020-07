En entrevista con Noticias RCN, Juan Guillermo Cuadrado contó que sus primeros meses en Italia fueron complicados: “Yo estaba únicamente en el banco y en la tribuna, pero tenía en mi cabeza en que había cumplido el sueño de estar en Europa”.

Y dijo que gracias a su sacrificio dentro y fuera de competencia logró sobresalir: “Me seguí entrenando, pero no fue fácil porque en Colombia la disciplina táctica no era tan fuerte”.

“Esta temporada he podido jugar más, aunque en una posición en la que no estaba hace mucho tiempo, pero me he adaptado”, aclaró.