El comentarista del canal deportivo internacional ESPN quiso enviar saludos a las personas que interactuaron con él a través de redes sociales y uno de los primeros comentarios que leyó fue el que lo hizo viral en la mañana de este sábado.

“Rosa Melano, desde Pilar (Buenos Aires). Acá cerca. Nosotros estamos en San Isidro, así que estamos cerquita. (Rosa) Dice: ‘Qué bueno que juegue Bernardeschi’”, afirmó el periodista deportivo italiano con total naturalidad.

De Palma no se dio cuenta de la broma en la que había caído, pero las reacciones que recibió a través de redes sociales después de su error le advirtieron lo sucedido. Al notar que, sin querer, había sido víctima de un televidente malintencionado, el italiano se enojó y respondió con el siguiente mensaje:

“Uno está trabajando y no se va a poner a analizar los nombres. Lo único que consiguen es que no leamos más a nadie y será una lástima no poder interactuar más con nuestra gente”.