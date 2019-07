El Tour de Francia se caracteriza por la creatividad de los aficionados. Ya son comunes el hombre vestido de diablo, los fans con tangas al lado de la carretera y las decoraciones de algunos edificios y campos.

A veces, jinetes a caballo trotan durante algunos momentos por el campo, en paralelo al pelotón de ciclistas.

Pero el protagonista de hoy es inédito: un piloto de un vehículo rojo en forma de bala aprovechó una ciclorruta al lado de la carretera para ‘competir’ con quienes comandaban el pelotón.

Este es el video, publicado en la página oficial del Tour de Francia:

An Un-identified Rolling Object goes on the attack💥😂

Attaque d’un Objet Roulant Non Identifié 💥😂#TDF2019 pic.twitter.com/DP0sEfVdB6

— Tour de France™ (@LeTour) 9 de julio de 2019