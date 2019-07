Llorando y con una enorme tristeza posada sobre su rostro, así fue la triste despedida de Thibaut Pinot de la ronda gala, después de intentarlo por un par de kilómetros después de la atención médica que recibió.

Aunque ni su equipo ni la organización del Tour han informado exactamente qué le paso, todo indica a que fue una lesión muscular o desgarro en su pierna izquierda.

😢 It’s over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad.

😢 C’est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019 pic.twitter.com/qr7Bab0iPk

— Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019