Edwin Cardona señaló en FOX Sports que no había vivido una situación así, pero que asume ese tipo de determinaciones, pese a no compartirlas porque le quitan continuidad y luego le piden estar en un buen nivel. “Sin ritmo, le exigen a uno; pero con ritmo es diferente”, apuntó.

Luego expusó cómo afronta este momento: “Me tocó en la tribuna y ahora no sabemos. La decisión la toma el profe y uno tiene que respetar… Nunca me había tocado ir a la tribuna, algo que obviamente es duro. Pero yo acato las órdenes porque no soy el que manda, manda el técnico y sumaré desde donde me toque”.

Así habló Cardona:

"ME DOLIÓ HABERME QUEDADO AFUERA DEL BANCO CONTRA PALMEIRAS, FUE LA PRIMERA VEZ QUE ME PASÓ EN MI CARRERA"#FOXGol | Edwin Cardona mostró su frustración por no haber sido convocado en la semifinal de la #LibertadoresxFOX. pic.twitter.com/mVncrDqW7S — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 27, 2018

Por su parte, el también colombiano Lucas Jaramillo, exfutbolista y quien funge como su representante, se despachó en contra Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca Juniors, por lo que hace con su grupo.

“Es un equipo que más allá de los huevos, podría jugar mucho mejor porque tiene muy buenos jugadores… Edwin Cardona está muy afectado por no ser una alternativa”, expresó.

En video, la despachada de Lucas Jaramillo:

"SI TENÉS BUENOS JUGADORES Y EL EQUIPO JUEGA MAL, LA CULPA ES DEL DT"#FSRadioSur – Lucas Jaramillo, representante de Cardona, analizó la decisión de Guillermo, que no tiene al colombiano ni entre los suplentes. pic.twitter.com/SbzZ1hxvI6 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 29, 2018

Las palabras del jugador y su empresario habrían caído mal entre la dirigencia de Boca Juniors, según lo señaló el periodista Juan Fernández, también de FOX Sports, y podrían suponer su no continuidad en la institución, a la que llegó a préstamo procedente del Monterrey de México.

De hecho, Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, señaló en el mismo medio que no sabe si hacer uso de la opción de compra de Cardona, estimada en 7 millones de dólares, debido a que se han subido los costos por la devaluación del peso argentino y que esto será un tema de estudio. Además, añadió que le parecieron extrañas las declaraciones Lucas Jaramillo.

Acá, la respuesta del presidente de Boca: