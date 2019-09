Un periodista le preguntó a Jorge Luis Pinto sobre su esquema defensivo, teniendo en cuenta que un error, en el partido frente a Medellín, le costó que el equipo paisa empatara el juego (aunque en el último minuto Millonarios ganó 2-1).

Eso enojó al técnico porque, según él, los comunicadores solo resaltaron los errores y no se fijaron en el “espectáculo” que hizo el conjunto azul en tierra antioqueña, que provocó que los hinchas del Medellín silbaran a su propio equipo.

Posteriormente, Pinto lanzó su declaración:

“Ahora no hay periodistas, ahora hay técnicos periodistas y asesores técnicos periodistas, pero periodistas no hay. Con todo respeto, ahora todos son técnicos. Yo he estado en mundiales, he estado en copas América. He dirigido 1.250 partidos a equipos profesionales y 155 de selecciones y no sé nada. Absolutamente no sé nada. ¡No! Nos toca ponernos en el puesto a cada uno”, manifestó.

Finalmente, dijo que se sintió satisfecho con el trabajo que hizo su equipo en el partido en Medellín, e incluso, que felicitó a sus jugadores porque, en su concepto, hicieron un gran primer tiempo.

“Qué espectáculo de partido que estábamos haciendo en la mitad de la cancha. A Medellín lo silbaban porque tenían que echar el balón pa’ atrás, pero eso no lo ven. […]. Yo estoy contento con el equipo y no me pasa por la cabeza cambiarlo, no, al contrario. Trabajaremos, perfeccionaremos conceptos y tendremos cuidado”, concluyó.

A continuación, las declaraciones de Pinto: