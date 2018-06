La escuadra publicó un video en Twitter con la presentación ‘oficial’ del grupo de corredores y, como se había anunciado en la preselección de 10 ciclistas hecha por el equipo hace unos días, uno de los grandes ausentes, gregario de lujo de Nairo Quintana en pasadas ediciones de la ronda gala, es el boyacense Winner Anacona.

El artículo continúa abajo

Aunque no se conocen los números de camisetas, por el orden en el que el video presenta a los corredores, se puede inferir que Nairo irá de capo de equipo, pues es el último en nombrarse, precedido por Mikel Landa y Alejandro Valverde.

No obstante, como dice el mismo Nairo, “la carretera será la que ponga a cada uno en su lugar”.

El siguiente es el video publicado en Twitter:

💛🇫🇷 The roster you’ve been waiting for: here’s our lineup for the 105th edition of @letour! / El equipo que estabais esperando: ¡estos son los ocho Movistar Team que disputarán el #TDF2018! #RodamosJuntos pic.twitter.com/wnb5sNJols

— Movistar Team (@Movistar_Team) June 25, 2018