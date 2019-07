La furia de Juan Carlos Osorio se desató porque, al minuto 39 del primer tiempo, el juez central del partido expulsó por doble amarilla al lateral izquierdo Juan David Cabal.

Al ver la decisión del central, Osorio se fue a gritar al juez de línea del costado occidental de la cancha. El asistente le informó al árbitro lo que hizo el técnico de Nacional y este expulsó al estratega.

El técnico se calentó aún más cuando recibió la tarjeta roja e increpó al central por su decisión. Osorio lo encaró y le dio un manotazo al árbitro en el brazo en el que tenía la cartulina.

Los jugadores de Nacional y miembros del cuerpo técnico del equipo vieron tan alterado a Osorio que lo acorralaron para que no agrediera más al juez. El técnico se retiró bastante molesto de la cancha.

Por su manera de actuar en este partido ante Santa Fe, es posible que a Osorio le impongan una sanción de oficio. Este es el video de lo sucedido:

La actuación del árbitro no ha sido buena, muy apresurado con las tarjetas. No obstante, la actitud de Osorio no es la adecuada, Dimayor lo debe sancionar duró. El DT de Nacional le dio un claro manotazo al juez. pic.twitter.com/9ueEk0WUnA

— Sebastián Castillo Castillo (@sebcas93) July 25, 2019