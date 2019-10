Como lo hizo el pasado jueves, Gaviria se fue el más veloz y se impuso en el embalaje, donde, además, el italiano Matteo Trentin fue tercero en la jornada; mientras el español Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) mantiene la camiseta de líder de la general.

El equipo del líder, Quick Step, controló bien la quinta etapa del Tour de Guangxi y el pelotón llegó compacto a la meta, en el que Gaviria logró imponer su ley, después de que otros velocistas se desgastaran en exceso en la preparación.

Enric Más se mantiene con 5 segundos de ventaja en la clasificación general sobre el también colombiano Daniel Felipe Martínez (EF Education First) y 14 sobre el italiano Diego Rosa (Team Ineos) de cara a la última etapa que se disputará este martes sobre 168,3 kilómetros con salida y llegada en Guilin.

Esta última jornada tiene 2 puertos de montaña, pero los últimos km son en terreno llano, por lo que se espera que la victoria de etapa vuelve a disputarse en el embalaje, donde Fernando Gaviria demostró que está en mejores condiciones que sus rivales.

A continuación, el video del embalaje de Gaviria:

Segunda victoria de etapa al @TourofGuangxi! Gracias a todo el equipo @TeamUAEAbuDhabi!

Second stage victory at @TourofGuangxi! Thanks to the entire @TeamUAEAbuDhabi squad!

