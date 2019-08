green

De acuerdo con el periodista, cuya fuente es el Real Madrid, en la plantilla ‘merengue’ no se explican los motivos por los que el entrenador Zinedine Zidane sigue sin tener en cuenta al colombiano James Rodríguez, quien estaría siendo uno de los que más brilla en las prácticas.

“Los jugadores están flipando [maravillados] de cómo está James físicamente, cómo está de fino, fuerte y rápido. El vestuario del Madrid considera que es una locura no aprovechar a James”, explicó Aguirre.

Y agregó que la convicción del volante cucuteño es tal, que no le interesa que hasta el momento el entrenador no le haya dado minutos en los encuentros de preparación: “James está convencido de que esta va a ser su mejor temporada, en el Madrid o dónde esté… Está convencido de que este año triunfa”.

Finalmente, el reportero, quien además es hincha confeso del Real, opinó sobre la situación: “Si a Zidane no le gusta, no puede ponerse una venda, el ‘madridismo’ está por encima de Zidane. Tiene que utilizar a James sí o sí. Si luego no funciona o llega una buena oferta, es otra cosa; pero si lo tienes, tienes que utilizarlo”.

Entre tanto, Rodríguez continúa a la espera de que defina su futuro, pues el libro de pases se cierra el 2 de septiembre y aún podría ser enviado a otra institución.

En video, las palabras de ‘Edu’ Aguirre: