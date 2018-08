El grupo de favoritos se mantenía compacto cuando uno de los ciclistas, por mirar hacia atrás, perdió el equilibrio de su bicicleta y se fue al piso. Eso produjo que los competidores que le seguían también cayeran al asfalto.

Según informó la organización, los más afectados en el accidente fueron el ‘escarabajo’ del Sky y el español Mikel Landa (Movistar), quienes tuvieron que ser inmovilizados y trasladados al hospital.

No obstante, Landa logró expresar que se encontraba bien, mientras que el colombiano tuvo que ser inyectado con suero inmediatamente, tras sufrir un serio trauma facial, según informó el equipo Sky.

Por ahora, el colombiano está consciente y se encuentra en exámenes médicos para terminar de evaluar las lesiones.

MEDICAL UPDATE on Egan Bernal: Egan is awake following his crash and has suffered a serious facial trauma. He is having a scan now to assess injuries fully #Klasikoa

— Team Sky (@TeamSky) August 4, 2018