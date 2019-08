“Congreso, haga algo ahora. Pongan fin a la violencia con armas. Vamos”, exclamó Bedoya al abrir el marcador en el partido que ganó 5-1 su equipo Philadelphia Union al DC United.

Al colombo-estadounidense solo le bastaron 3 minutos para quebrar las redes rivales. Luego de celebrar la anotación con un par de hinchas, corrió hacia el micrófono de la transmisión oficial del partido y lanzó ese desesperado pedido.

Este fin de semana Estados Unidos sufrió dos masacres (en menos de 14 horas) que dejaron 29 personas muertas y más de 40 heridos. El primero, en El Paso, Texas, se declaró como “terrorismo interno” luego de conocerse que el tirador lo perpetró por racismo y xenofobia contra los mexicanos que viven en esa ciudad.

Bedoya se unió a numerosos grupos activistas y a los senadores demócratas que durante los últimos años han pedido endurecer las políticas y leyes de armas. Sin embargo, tienen como rival de pensamiento al mismo Donald Trump, presidente del país norteamericano.

Este lunes, el mandatario se pronunció sobre estos hechos y, aunque condenó la “supremacía blanca” y pidió cadena perpetua para el tirador de Texas (el de Ohio fue abatido por la policía), no habló de endurecer la leyes y le echó la culpa a enfermedades mentales, los videojuegos y la la violencia en los medios.

A continuación, el video de Alejandro Bedoya pidiendo acabar con la violencia de armas en EE. UU.:

This is amazing. Watch Alejandro Bedoya speak the truth on gun violence after scoring a goal today. pic.twitter.com/HIjHn4uHiE

— Nicholas Thompson (@nxthompson) August 5, 2019