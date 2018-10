La víctima fue Corine Remande, una mujer de 49 años, que confirmó en las últimas horas que perdió la visión de su ojo derecho y presentará una demanda por lo sucedido. Este fue el video del pelotazo que recibió:

Brooks Koepka's errant tee shot hit a woman in the eye at the Ryder Cup and she says she plans to file a law suit in response. Here is the video: pic.twitter.com/OQLqrSoTHw

