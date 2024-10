Este sábado, 19 de octubre, el goleador del Leverkusen sufrió un accidente de tránsito, según publicó el propio jugador en sus redes sociales, con imágenes de su vehículo dañado.

“Dios es el más grande. Dios ha decidido que no era mi hora”, comentó Victor Boniface en una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, que acompañó con dos fotos y dos vídeos que después decidió eliminar.

Y es que en uno de los vídeos aparecía el lujoso automóvil con daños en la parte delantera, además de la mano izquierda ensangrentada del futbolista.

El medio alemán Bild informó este domingo que el jugador “está bien teniendo en cuenta las circunstancias y solo está ligeramente herido“, citando una fuente cercana al jugador.

