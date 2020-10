green

Sin embargo, no será una fracción plana si se tiene en cuenta que hay varias escaladas no categorizadas, lo que serviría para diversos ataques.

Además, el arribo es sobre un repecho de 1.250 metros de poca inclinación, en donde más de un embalador podría lanzarse por la victoria.

Hora y canal para ver en TV y ‘online’ la etapa 6 del Giro de Italia

Las acciones se podrán observar en Colombia a través de ESPN 2 y ESPN 3 desde las 5:30 a.m.; por RAI, a partir de las 7:00 a.m.; y en el Canal Caracol, desde las 8:15 a.m. en sus señales abierta y HD.

La transmisión del Giro de Italia también estará disponible en Internet mediante la cuenta de Youtube de Caracol TV.

Perfil de la etapa 6 del Giro de Italia:

Últimos 5 km de la etapa 6 del Giro de Italia: