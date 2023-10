La Selección Colombia volverá al Metropolitano para enfrentarse con Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La cita es el jueves 16 de noviembre a las 7:00 p. m. en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por lo que si la ‘tricolor’ desea un cupo al mundial debe ganar.

(Lea también: Lorenzo envío sentido mensaje a Luis Díaz por secuestro de su padre: “Estamos contigo”)

Tras el último compromiso ante Ecuador, donde hubo empate 0-0, Colombia descendió en la tabla de posiciones; ocupa la quinta plaza con seis puntos mientras Brasil es tercero con siete.

Brasil acumula dos triunfos, un empate y una pérdida, mientras la Selección Colombia solo ha ganado contra Venezuela y lleva empates, así que los dirigidos por Néstor Lorenzo deben volver a llevar la victoria.

Argentina lidera las Eliminatorias Sudamericanas con un total de 12 puntos, solo acumula triunfos en sus cuatro compromisos disputados a pesar de que en unos no ha estado Lionel Messi como titular.

Por otro lado, Neymar sufrió una lesión tras el partido contra Uruguay donde perdieron 2-0; la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda, por lo cual fue intervenido quirúrgicamente.

Esta noticia le da un parte de tranquilidad a los hinchas de la tricolor, sin embargo, no hay que confiarse para el esperado compromiso con una de las selecciones favoritas para los mundiales.

¿Hay boletas disponibles para asistir al partido de la Selección Colombia vs Brasil?

No, si revisa la página de Tuboleta no hay entradas disponibles para el compromiso de Colombia vs Brasil en Barranquilla.

La preventa oficial con Bancolombia fue del 19 al 20 de octubre con 2.533 boletas disponibles para cada jornada de preventa.

Por otro lado, la venta al público general fue el 20 de octubre desde las 10:00 a.m. pero diversos usuarios reportaron dificultades para adquirirlas, ya que por la alta demanda la página tardaba en cargar y las entradas se agotaron rápidamente.

La entrada más económica tenía un valor de $93.400 con servicio incluido en norte o sur alta, oriental baja que es una ubicación central costaba $ 373.400 mientras que si deseaba una boleta para occidental baja debía costear $ 641.700.

Tuboleta brinda una experiencia VIP en occidental baja con ingreso por el túnel exclusivo, comidas y bebidas y licores ilimitados, transporte de ida y vuelta al estadio por $ 1.454.700 para este partido.

Cabe destacar que Colombia está conmocionada ante el secuestro del padre de Luis Díaz, quien lleva tres días bajo el poder de los delincuentes con los que la Policía no ha dado.

🇨🇴 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 29, 2023

El jugador del Liverpool declaró que por seguridad no vendrá al país y deposita su confianza a las autoridades, quienes ofrecen una recompensa de $ 200 millones para dar con el paradero de Luis Manuel Díaz.

Se espera que el padre del talentoso jugador de la tricolor sea encontrado lo más pronto posible para contar con él en el compromiso y estar en óptimas condiciones.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.