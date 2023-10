En medio de la cuarta jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el partido más llamativo fue el de Uruguay contra Brasil, debido al nivel de los equipos, la calidad de sus jugadores y más.

De hecho, el combinado ‘charrúa’ está sorprendiendo, ya que le está ganando por 1-0 a los brasileños con gol de Darwin Núñez al minuto 42, un resultado que los escala, por ahora, hasta la cuarta posición de la tabla con 7 unidades.

Además, a Brasil le cayó la mala suerte, ya que apenas unos minutos después y cuando estaba buscando el empate antes de terminar la primera parte, el atacante Neymar, el máximo goleador de la historia del conjunto brasileño, tuvo un choque con el mediocampista Nicolás de La Cruz y se quedó en el suelo por un fuerte dolor de la rodilla.

De hecho, al ver que no mejoraba, entró la camilla y lo sacó de la cancha, ya que el jugador mostraba fuertes síntomas de dolor e incluso tenía lágrimas en los ojos, por lo que tuvo que ser sustituido por el jugador del Tottenham de Inglaterra Richarlison.

Neymar was in tears as he was carted off with an injury in Brazil’s World Cup qualifier vs. Uruguay 💔 pic.twitter.com/fJt2AorSNe

— B/R Football (@brfootball) October 18, 2023