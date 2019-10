Carlos Antonio Vélez dio pistas sobre hacia quién se dirigía y anunció que no se iba a pronunciar más sobre esa persona: “Me dicen que no le dé importancia a quien no la tiene. Y sí, tienen toda la razón. Qué pena, perdón, me equivoqué”.

Luego, enfatizó: “Le estoy dando mucha importancia a quien no la tiene; no la tuvo como jugador de fútbol y menos ahora, que se cree periodista. Presento todas las excusas del caso”.

Posteriormente, le resto valor: “También me dicen que incluso hay mucha gente que ni siquiera sabe que él existe”.

“Él cree que es periodista y a duras penas balbucea. No debí referirme a él porque no existe”, agregó.

La disputa de Vélez tiene que ver con que su contradictor aparentemente defiende la gestión que tuvo el argentino José Pékerman como técnico de la Selección Colombia, mientras que él apoya el proceso que está empezando como timonel del combinado patrio el portugués Carlos Queiroz.

Fue por ello que el periodista basó su posición en las críticas que ha recibido Queiroz luego de la caída 3-0 ante Argelia: “¿Por qué no dijeron lo mismo en noviembre de 2016?, cuando jugando por los puntos una Argentina mediocre nos pasó por encima [derrota 3-0]”.

“¿Ese día no hubo improvisación con Álvarez Balanta como lateral izquierdo y marca al hombre de Wilmar Barrios sobre Messi?; ¿por qué no dijeron nada?, ¿eso era ensayar y no improvisar? ¡Lambones!”.