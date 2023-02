Este lunes, Valledupar Fútbol Club realizó la presentación de la temporada 2023 en una rueda de prensa que contó con la presencia del presidente de la institución, Nicolás Baena, así como de los miembros del cuerpo técnico y jugadores.

En medio de este acto, el máximo directivo del elenco verdiblanco, Nicolás Baena, respondió a los interrogantes de la prensa local. Baena se refirió a las voces que aseguran que la intención de los máximos accionistas del club es llevarse al equipo en el corto plazo.

También habló sobre la participación del futbolista local dentro del plantel vallenato y hasta de la posible llegada de otro equipo profesional a Valledupar.

¿A qué le apunta Valledupar FC en 2023?

Seguimos creyendo en los jóvenes, sin embargo, este año hemos decidido arroparlos con algunos jugadores de experiencia, que han jugado en otros países y van a ayudarlos. Adicionalmente a esto hicimos una alianza estratégica con una empresa que se llama Sports Crowd, un ecosistema digital en el cual vamos a poder interactuar con los hinchas, no solo en el estadio, sino que vamos a tener interacción afuera del estadio, a partir de esa aplicación se va a comprar la boletería, adquirir nuevas experiencias, van a poder exponer sus preguntas e interactuar con todos los jugadores, una nueva experiencia para los hinchas.

¿Qué puede esperar la afición de Valledupar FC? ¿están pensando los directivos en llevarse el equipo?

Queremos desmentir 100 % que pensamos en irnos, nos ha gustado la ciudad, estamos contentos en la ciudad, creemos que hay mucho por hacer, así que el equipo se va a dedicar a buscar el talento que hay en la zona, potenciar la ciudad a través del fútbol y, por qué no, muy pronto estar luchando por el ascenso.

¿Cuál será la participación de jugadores de la región en este nuevo proyecto de Valledupar FC?

Cuando llegamos nos encontramos con una casa que ni los mismos jugadores de la zona querían jugar, porque venían los jugadores a préstamo de Nacional o Millonarios, no se le daba la oportunidad. Eso ha ido cambiando mucho. Tenemos nombres destacados como Jhon Gutiérrez, Misael Martínez, Andrés Arias, Aldo Montes, Julio Romero e Iván Camacho. En la sub-20 tenemos jugadores como Rueda y Rondón, que son de la zona y que estamos buscando darles rodaje en el equipo profesional. Queremos tener un equipo más competitivo con rendimiento. Si los jugadores de la zona son los de mejor rendimiento jugarán. La idea es tener los mejores jugadores de la zona en el club. Queremos contar con muchos.

¿Qué está haciendo la dirigencia para atraer nuevamente a esos hinchas que se han ido alejando de una institución que aman?

Lo primero son los resultados. Los resultados no llegan solos llegan con mucho trabajo y sé que el cuerpo técnico y los jugadores están dándolo todo. Estamos en eso. Hay que ganar.

La segunda parte: precisamente por eso anunciamos la relación que tenemos con la aplicación Sports Crowd, donde el hincha nos acompañe en el bus, en el camerino, nuevas experiencias que realmente no hayan podido tener acá y podamos volver a enamorar al hincha. Pero sin duda, la respuesta más fácil son los resultados y estamos trabajando para eso.

La percepción de la afición vallenata es que están relegando al futbolista cesarense… ¿qué respuesta darle a ese padre de familia que piensa eso?

A mí no me parece que nosotros estemos sacando al jugador de la región, todo lo contrario, cuando llegamos nos dimos cuenta que había 4 jugadores con el equipo sub-20. No es, como se dice, que normalmente uno va a un pueblo y venga y juegue, eso no funciona así, si fuera así habría una cantidad grande de jugadores. Pero si mira la sub-17, solo tenemos un jugador de afuera. Queremos poner al jugador de la región, creemos en sus condiciones, algunas deficiencias en formación, pero eso no es agarrar a un jugador y ponerlo. Esto es Valledupar FC, vaya y mire a Cali y Nacional, hay que respaldar al jugador sea de donde sea. Esto es un proceso, en sub-17 tenemos todos los jugadores de la zona, lo van a ver cuando comience el torneo, en sub-20 hay 14 de la zona y más adelante serán más jugadores. Nos interesa promover al jugador de la región.