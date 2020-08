green

El más reciente trino de Donald Trump al respecto dice: “La gente no está feliz con que los jugadores no se pongan de pie ante nuestro himno nacional”.

People are not happy that players are not standing for our National Anthem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2020

Hace dos semanas, Trump había trinado a ese respecto lo siguiente: “Quiero que comiencen los deportes en vivo, pero siempre que presencio a un jugador que se arrodilla durante el himno nacional, en señal de irrespeto por nuestro país y nuestra bandera, el juego se acaba para mí”:

Looking forward to live sports, but any time I witness a player kneeling during the National Anthem, a sign of great disrespect for our Country and our Flag, the game is over for me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2020

Según Los Angeles Times, el trino de Trump se refería a los jugadores de béisbol del equipo de Los Gigantes de San Francisco, una publicación que produjo una reacción inmediata por parte del club, sobre todo luego de que un usuario de Twitter dijera que arrodillarse era un irrespeto para los militares.

“Nunca se ha tratado de los militares o de la bandera”, respondió el equipo: “Los jugadores y sus entrenadores están usando sus plataformas como una manera de protesta pacífica”.

It has never been about the military or the flag. The players and coaches are using their platforms to peacefully protest. — MLB (@MLB) July 21, 2020

El presidente del club Los Gigantes, Mark Keapler, explicó su decisión de arrodillarse, según reporta NBC Sports: “Quiero que sepan que no estoy de acuerdo con la forma en que nuestro país ha manejado la brutalidad policiaca”.

Y continuó: “Quiero amplificar las voces de la comunidad negra y marginalizada (…). Quiero demostrar mi insatisfacción con el racismo sistemático en nuestro país”.

La forma de protesta de arrodillarse ha sido difundida en otros deportes, como el baloncesto y el fútbol americano, destaca CBS News.