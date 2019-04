El oriundo de Valencia, estado de Carabobo, explotó ante los medios de comunicación al término del compromiso que se jugó en honor a las víctimas del conflicto colombiano.

“A mí que me digan hijueputa, que se metan conmigo, que digan lo que sea, pero que me vengan a decir venezolano de mierda demuestra una ignorancia tal de ese muchacho que la verdad me da lástima con él (Palomeque)”, manifestó el mediocampista del Independiente Santa Fe.

“Si me metiera con su raza aquí se arma un problema el hijueputa y esa es la realidad. Entonces a ese muchacho le deseo mucha paz porque el prejuicio para mí es lo peor que puede tener un ser humano y él demostró, primero, que es un estúpido de mente y después que es prejuicioso”, agregó la airada protesta del venezolano.

El incidente valió para que a Seijas le mostraran una tarjeta amarilla por lo que se perderá el siguiente compromiso.

“Me salí de casillas y pido disculpas a la gente, hinchas, al club, pero realmente fue por el momento que vivimos como país y sociedad. Estoy agradecido con Colombia por todo lo que hacen, nos han abierto las puertas pero ese muchacho tiene que tener un poquito más de educación“, indicó el futbolista internacional.

“Me duele porque por una estupidez, aparte le doy propaganda a los estúpidos, me pierdo el partido que viene porque tengo cinco amarillas. Eso me duele“, finalizó el jugador que además ha jugador en equipos de Argentina, Bélgica, Ecuador y Brasil.