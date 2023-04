Una situación muy particular se vivió durante la transmisión del primer partido de Atlético Nacional en la Copa Libertadores, donde busca romper una mala racha que lleva hace años.

Lo cierto es que lejos de las expectativas previas, Mateo Levato abrió muy temprano el marcador a favor de Patronato, al minuto 2 del primer tiempo, en el partido disputado en Argentina.

Ese tanto llevó a una confusión entre los periodistas de Caracol Radio, en su transmisión para Medellín, replicada desde la cuenta de YouTube de esa cadena radial.

El punto es que, después de una revisión de VAR que hizo el árbitro brasileño Wagner Magalhaes, los comunicadores mantuvieron durante varios minutos después la duda sobre el marcador del partido y así lo expresaron en plena transmisión.

Así, al minuto 9, poco más de 7 después de la anotación, el narrador J.J. Trujillo fue el primero en reconocer el enredo en el que terminó, a pesar de que la transmisión internacional mostraba el resultado provisional.

“La verdad yo estoy confundido con el marcador. Yo me quedé confundido con el marcador. ¿Será que lo anuló? Pero es que increíble que el generador de datos insista con el 1-0 y la bola se movió desde la mitad del terreno y no nos percatamos de ello”, afirmó Trujillo.

Su compañero Fernando Calle lo secundó y propuso enviarle la duda a uno de los analistas arbitrales de Caracol Radio sobre ese caso. “Vamos a llamar a [José] Borda. Yo creo que lo mejor es llamar a Borda para que nos desembarre porque la verdad yo no estoy muy confiado en lo que estoy viendo en el generador de caracteres”, indicó Calle.

El comentarista Rafael Villegas exaltó que varios portales digitales mostraban el 1-0 en contra de Atlético Nacional, a pesar de que, según él, “cuando se presentó el gol hubo una jugada en fuera de lugar”.

“Yo estoy confundido. Es la primera vez que me pasa que no sé como vaya el partido”, insistió Calle en medio de esa particular confesión, que luego llevó a una conclusión cuando les preguntaron por una estadística del juego.

“Pues el dato es que no sabemos cómo va el partido”, reconoció Villegas, después de más de 10 minutos desde que se presentó la anotación a favor de Patronato contra el equipo colombiano.

Incluso, al remate del primer tiempo, los periodistas de Caracol Radio expresaron su ilusión de que la información fuera equivocada, a pesar de la confirmación de la transmisión televisiva.

Al final, el partido terminó 2-1 a favor de Atlético Nacional en su visita contra Patronato, con goles de Dórlan Pabón que sirvieron para la celebración de los hinchas en Colombia.