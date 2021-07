La etapa 17 del Tour de Francia no será nada fácil. En los 178 kilómetros de competencia habrá tres dos premios de montaña de primera categoría y el final también será en ascenso.

Desde los 893 kilómetros comenzarán los ascensos que exigirán a los colombianos, quienes están en sus peleas. Rigoberto Urán busca conservar su segundo lugar en la clasificación general, mientras que Nairo Quintana está en la búsqueda de la camiseta de los puntos como el mejor de la montaña.

Durante los últimos días no se han producido cambios en la clasificación general y los ataques no han sido tan poderosos, pero como está pactada la carrera no se descartan algunos ataques.

¿Cómo va el Tour de Francia hoy?

7:11 a.m 2021-07-14T07:11:01-05:00 ID: stcwu A 98 kilómetros de la meta La diferencia entre los fugados y el pelotón se mantiene en 8 minutos. Aún no llega el primer ascenso a la montaña.

6:48 a.m2021-07-14T06:48:04-05:00 ID: ekwok A 115 kilómetros se unen los grupos El pelotón no ha acelerado y el grupo de fugados ya tiene ocho minutos de ventaja sobre ellos. No hay ningún colombiano que pueda pelear por la etapa, por ahora.

6:30 a.m2021-07-14T06:30:27-05:00 ID: sivkt Hay un grupo de fugados Postelberg, Pérez, Godon, Turgis, Van Poppel, Chevalier son los corredores que se fueron adelante. A unos 3 minutos, aproximadamente, está el grupo de perseguidores en el que se destaca Bernard. El pelotón marcha a seis minutos sin sobresaltos.

6:29 a.m2021-07-14T06:29:04-05:00 ID: ugqwa Primera hora de competencia 41,8 kilómetros se corrieron en la primera hora de esta etapa 17 del Tour de Francia. Avanzan a gran ritmo los corredores. 🚴💨 41,8 kilómetros recorridos en la primera hora. Buen ritmo para los escapados, habida cuenta del fuerte viento de tres cuartos de cara.#TDF2021 pic.twitter.com/lAK6ZFEK1X — Tour de France COL (@letour_col) July 14, 2021

Altimetría etapa 17 Tour de Francia

Así se ve la altimetría de la etapa 17 del Tour de Francia que se corre hoy miércoles.