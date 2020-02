En competencia estaban figuras como el velocista colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) y el británico Christopher Froome (Team Ineos), quien reaparecía luego de 8 meses de recuperación.

Un reportero del diario Marca presente en el lugar aseguró en declaraciones emitidas por Twitter que los hoteles están cerrados con sus huéspedes confinados en ellos

Entre tanto, el Departamento de Salud de Emiratos Árabes anunció que 2 hombres están contagiados, motivo por el que se empezaron a tomar medidas.

Hasta el momento, el británico Adam Yates (Mitchelton) lideraba la clasificación general con 21 segundos de ventaja sobre el esloveno Tadej Pogacar (Emirates). Entre tanto, el mejor ‘escarabajo’ era Hernando Bohórquez (Astana), en casilla 38 con un retraso de 8:05.

En video, el reporte de Marca:

Froome, por su parte, trinó que está en su hotel a la espera de noticias:

It’s a shame that the #UAETour has been cancelled but public health must come first. We are all awaiting testing and will remain at the hotel until further notice. I hope those affected make a speedy recovery and there aren’t any further cases #coronavirus

— Chris Froome (@chrisfroome) February 27, 2020