Avanza el mercado de fichajes en el fútbol colombiano y una de las urgencias del Deportes Tolima de cara a la próxima temporada es, sin lugar a dudas, la contratación de un arquero. Desde la dirigencia de la institución han entendido que es necesario traer a un jugador que le compita por el puesto a William Cuesta y se mida ante Christian Vargas y por ello apuntan a un nuevo nombre en la lista.

Aunque una de las opciones es el ibaguereño Aldair Quintana y hay otros jugadores en el radar sin nada más que acercamientos, el que ahora sería el principal candidato a llegar a la disciplina del ‘Vinotinto y Oro’ es uno de los goleros revelación en el último tiempo en el FPC: el barranquillero José Luis Chunga, quien a sus 31 años atraviesa por el mejor momento de su carrera y espera dar el gran salto.

Según pudo conocer El Rincón del Vinotinto con fuentes cercanas al futbolista, el guardameta está en la mira de la dirigencia, que lo quiere para reforzar su proyecto deportivo y ya habría hecho ofertas por su pase. Pero en la puja el cuadro de la ‘Tierra Firme’ no está solo, pues como lo dijo alguien allegado a Chunga en la actualidad tiene “muchas novias, pero nada definido” con ninguna opción.

José Luis, quien tiene vínculo vigente con Alianza Petrolera hasta diciembre de 2023, estudia al detalle cada oferta que han hecho los elencos del rentado criollo por sus servicios. De ahí de que su futuro contractual no estaría atado al onceno ‘petrolero’, pues el profesional tiene interesantes llamados que lo harían reconsiderar su continuidad en Barrancabermeja y tomar nuevos horizontes en su trasegar.

Por la mente del portero debe estar pasando en este momento que el club que lo quiera tenga participación a nivel internacional, para así tener mayor vitrina y seguir dentro del grupo de potenciales convocados por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Y es que gracias a sus sobresalientes presencias con Alianza, se ganó la confianza del timonel, que lo tiene en planes.

Con negociaciones en varios frentes y algunas situaciones delicadas por resolver, como el caso del defensa Sergio Mosquera, quien se declaró en rebeldía, el onceno ‘Musical’ espera concretar el interés por el atlanticense y reforzarse en todas las posiciones en las que dejó algún manto de duda en el presente año. El gran objetivo: volver a los puestos de privilegio y pelear, de nuevo, por el título.