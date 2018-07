Pese a haber destrozado el lote, Egan, por su parte, dijo que no había subido a tope y que su prioridad no es la camiseta blanca, pese a que queda muy cerca de lograrla. Nairo perdió 46 segundos con los favoritos.

Nairo no aguanta ritmo de Egan Bernal en la subida al Alpe d’Huez

Thomas consiguió una aceleración decisiva en los últimos metros para cruzar la meta primero, en cabeza de un pequeño grupo, con lo que le saca más tiempo a su líder de equipo Chris Froome.

Thomas se convierte en el primer corredor que gana en Alpe D’Huez vestido de amarillo. En la general supera por 1:39 minutos a su compañero Chris Froome y por 1:50 a Dumoulin.

Este viernes se disputará la decimotercera etapa, entre Bourg D’Oisans y Valence, de 169,5 kilómetros.

Landa llegó de quinto, más delante de Nairo, pero no tuvo la fuerza para rematar la etapa. Este es el final de la jornada, en la que por primera vez un británico inscribe su nombre:

Esta es la clasificación general:

Este es el esprint final de la etapa, en la que el español Mikel Landa intentó atacar, luego de haber hecho un esfuerzo máximo para reconectarse con el grupo, que lo había soltado en dos ocasiones:

🎛 40 KM/H@GeraintThomas86 was the fastest! 🚴‍♂️💨

Thomas était le plus rapide ! 🚴‍♂️💨#TDF2018 pic.twitter.com/f630NjkxZQ

— Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2018